الكاظمي يعلن عن عملية ناجحة ضد داعش في الانبار

2021/12/06 | 20:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية ناجحة ضد مخابئ تنظيم داعش الإرهابي في الأنبار.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر، "قواتنا الجوية البطلة نفذت اليوم عملية ناجحة ضد مخابئ تنظيم داعش الإرهابي في الأنبار، وستتواصل العمليات لاجتثاث هذا التنظيم من جذوره في العراق".وأضاف، "هناك دائماً من يحاول عبر السلاح إرهاب الدولة، لكن الدولة بمؤسساتها وشعبها تقف بالمرصاد، فلا أحد فوق قرارها ولا سلاح خارج سيطرتها".

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