الكاظمي يتحدث عن عملية ناجحة نفذت ضد داعش في الانبار

2021/12/06 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

تحدث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عن عملية ناجحة نفذت ضد داعش في محافظة الانبار.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، تابعتها (بغداد اليوم) إن "قواتنا الجوية نفذت اليوم عملية ناجحة ضد مخابئ تنظيم داعش الإرهابي في الأنبار".

وأضاف: "ستتواصل العمليات لاجتثاث هذا التنظيم من جذوره في العراق".

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