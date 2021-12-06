تاكيد روسي هندي على سيادة واستقلال سوريا

2021/12/06 | 20:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت روسيا والهند تمسكهما بسيادة واستقلال سوريا والعملية السياسية بالبلاد، مشددين على ضرورة عدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية.وذكر بيان للكرملين، أن : "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعربا في ختام محادثاتهما في نيودلهي عن دعهما الحازم للسلم والأمن والاستقرار في سوريا.وشدد الزعيمان / حسب البيان / على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها وضمان عدم التدخل في شؤونها الداخلية./انتهى3

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