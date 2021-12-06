2021/12/06 | 20:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس مجلس الوزارء مصطفى الكاظمي ان قواتنا الجوية البطلة نفذت اليوم عملية ناجحة ضد مخابئ تنظيم داعش الإرهابي في الأنبار .وقال الكاظمي في تغريدة على " تويتر , قواتنا الجوية البطلة نفذت اليوم عملية ناجحة ضد مخابئ تنظيم داعش الإرهابي في الأنبار، وستتواصل العمليات لاجتثاث هذا التنظيم من جذوره في العراق ".واضاف :"هناك دائماً من يحاول عبر السلاح إرهاب الدولة، لكن الدولة بمؤسساتها وشعبها تقف بالمرصاد، فلا أحد فوق قرارها ولا سلاح خارج سيطرتها./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: قواتنا الجوية البطلة نفذت اليوم عملية ناجحة ضد مخابئ تنظيم داعش الإرهابي في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: قواتنا الجوية البطلة نفذت اليوم عملية ناجحة ضد مخابئ تنظيم داعش الإرهابي في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).