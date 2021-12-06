2021/12/06 | 20:17 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: قواتنا الجوية نفذت اليوم عملية ناجحة ضد مخابئ داعش الإرهابي في الأنبار

الكاظمي: العمليات الأمنية ستتواصل لاجتثاث التنظيم الإرهابي من جذوره في العراق

الكاظمي: هناك من يحاول إرهاب الدولة عبر السلاح لكنها تقف بمؤسساتها وشعبها بالمرصاد

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