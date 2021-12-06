الإعلام الأمني: قتل 6 إرهابيين بضربة جوية لطائرات F-16 العراقية في صحراء الأنبار

2021/12/06 | 20:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل ستة إرهابيين بضربة جوية لطائرات إف ستة عشر العراقية في صحراء الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان أن طائرات إف ستة عشر العراقية نفذت ضربات جوية بناء على معلومات استخبارية دقيقة، شمالي منطقة الكيلو 160 في صحراء الأنبار أسفرت عن تدمير وكر للإرهابين وقتل منهم، فيما تقوم قوة من الفرقة الخامسة بتفتيش المكان بحثا عن أي عناصر إرهابية أخرى أو تجهيزات أو أسلحة في المكان ذاته.

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