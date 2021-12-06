2021/12/06 | 20:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، ان الدولة ستقف بالمرصاد امام من يحاول إرهابها عبر السلاح.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر الكاظمي في تدوينة، تابعها "ناس" (6 كانون الاول 2021)، ان "قواتنا الجوية البطلة نفذت اليوم عملية ناجحة ضد مخابئ تنظيم داعش الإرهابي في الأنبار، وستتواصل العمليات لاجتثاث هذا التنظيم من جذوره في العراق".

واضاف ان "هناك دائماً من يحاول عبر السلاح إرهاب الدولة، لكن الدولة بمؤسساتها وشعبها تقف بالمرصاد، فلا أحد فوق قرارها ولا سلاح خارج سيطرتها".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، مقتل 6 إرهابيين بضربة جوية لطائرات F-16 العراقية في صحراء الأنبار.

وقالت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الأول 2021)، إنه "بعملية نوعية، خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة رصدت وكرا لعناصر عصابات داعش الإرهابية شمالي منطقة الكيلو 160 في صحراء الانبار، بواسطة طائرة استطلاع للتحالف الدولي وتوعز الى قيادة القوة الجوية لتنفيذ ضربة جوية بواسطة طائرات F-16 العراقية".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن قتل 6 ارهابيين فيما تقوم الان قوة من الفرقة الخامسة بتفتيش المكان بحثا عن أي عناصر ارهابية أخرى أو تجهيزات أو أسلحة في المكان ذاته".

ونشرت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، مقطعاً مصوراً للغارة الجوية التي استهدفت عناصر لتنظيم داعش في صحراء الأنبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي عن ’غارة الأنبار’: ستتواصل العمليات لاجتثاث هذا التنظيم من جذوره) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي عن ’غارة الأنبار’: ستتواصل العمليات لاجتثاث هذا التنظيم من جذوره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).