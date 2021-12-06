2021/12/06 | 20:20 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "سي إن إن": أميركا تحضر مجموعة عقوبات واسعة على روسيا لـ"ردعها عن غزو أوكرانيا" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/06 | 20:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سي إن إن": أميركا تحضر مجموعة عقوبات واسعة على روسيا لـ"ردعها عن غزو أوكرانيا") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سي إن إن": أميركا تحضر مجموعة عقوبات واسعة على روسيا لـ"ردعها عن غزو أوكرانيا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).