2021/12/06 | 20:20 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: لا أحد فوق قرار الدولة ولا سلاح خارج سيطرتها.. سنجتث داعش وجذوره من العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/06 | 20:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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