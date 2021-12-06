2021/12/06 | 20:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -XWJ3LNqfCE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بصريون يشكون من ملوحة المياه ويطالبون بايجاد الحلول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بصريون يشكون من ملوحة المياه ويطالبون بايجاد الحلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).