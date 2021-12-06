2021/12/06 | 20:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: l9RN4rl1pnE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمار النعيمي: لازال هنالك الكثير من المغيبين إلى هذه اللحظة من موقعة مجزرة السنك) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عمار النعيمي: لازال هنالك الكثير من المغيبين إلى هذه اللحظة من موقعة مجزرة السنك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).