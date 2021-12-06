"عنف جنسي واعتقالات جماعية".. تنديد دولي بانتهاكات إنسانية في أثيوبيا

2021/12/06 | 20:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت عدة دول، الإثنين، على رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الاعتقالات التي نفذتها قوات الأمن الأثيوبية بحق آلاف المواطنين.

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