2021/12/06 | 20:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستدخل المتطلبات الجديدة للسفر من الخارج إلى المملكة المتحدة حيز التنفيذ في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء.تمت إضافة نيجيريا إلى قائمة السفر الحمراء، وبدءًا من الغد، سيُطلب من أي شخص يرغب في السفر إلى المملكة المتحدة إجراء اختبار سلبي قبل يومين من المغادرة.وفي تقرير آنا ستيوارت المزيد من التفاصيل من مطار جاتويك في لندن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قواعد سفر جديدة تدخل حيز التنفيذ مع توسع نطاق انتشار "أوميكرون") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قواعد سفر جديدة تدخل حيز التنفيذ مع توسع نطاق انتشار "أوميكرون") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).