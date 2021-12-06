ولي العهد السعودي يصل إلى عُمان.. وتوقيع 13 مذكرة تفاهم بين الرياض ومسقط

2021/12/06 | 21:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى سلطنة عُمان حيث كان باستقباله، السلطان هيثم بن طارق، في مستهل جولته الخليجية الإثنين

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