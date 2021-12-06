2021/12/06 | 21:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت شبكة HBO عن طرح حلقة خاصة في الذكرى الـ20 لسلسلة هاري بوتر بعنوان: “Harry Potter 20th Anniversary :Return to Hogwarts”.ووفقًا لموقع “جيمينج بايبل” الأمريكي تصدر الحلقة الخاصة على شبكة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عودة هاري بوتر..



حلقة خاصة في الذكرى الـ20 للسلسلة المركز الخبري الوطني.

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