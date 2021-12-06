إختيارات ومعالجات المخرجين المسرحيين الجدد - سامي عبد الحميد

2021/12/06 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد من خلال متابعتي لأعمال المخرجين المسرحيين الجدد في مسرحنا سواء من خلال المشاهدة المباشرة أم عن طريق مشاهدة الاقراص الممغنطة استطعت ان اتعرف اخياراتهم للنصوص المسرحية ومعالجتهم للعروض المسرحية .



وقد وجدت ان بين اعمالهم عددا من القواسم المشتركة حتى يبدو للمراقب ان الواحد منهم يقلد الآخر.وجدت ان اولى القواسم المشتركة هي عدم تصديهم لأخراج نصوص عالمية لمؤلفين مشهورين وحتى لو تم اختيار احدى تلك النص ......





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