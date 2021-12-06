الإعلام الأمني تعلن اعتقال “إرهابي” خطط لاستهداف مدينة الكاظمية

2021/12/06 | 21:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، اعتقال “إرهابي” خطط وحاول تفجير عبوة ناسفة في مدينة الكاظمية شمالي بغداد.وقالت الخلية في بيان، إنه “بعمل دؤوب ومتابعة مستمرة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، ومن خلال تحليل وتطبيق المعلومات الاستخبارية، وباشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من قبل وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية …

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