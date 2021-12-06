2021/12/06 | 21:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات أضافت خدمة “واتساب” ميزة جديدة إلى خاصية “إخفاء الرسائل” من المحادثات تسمح بتشغيلها “تلقائيا” للدردشات الفردية الجديدة.وعندما تم إطلاق الميزة لأول مرة في نوفمبر من العام الماضي، كان يسمح للمستخدمين فقط باختيار مستخدمين آخرين بعينهم لإخفاء الرسائل، أما التحديث الجديد فيسمح بتشغيلها تلقائيا لجميع الرسائل الجديدة، بعد فترة زمنية يختارها المستخدم.

ظهرت المقالة واتساب يطلق ميزة جديدة في خاصية ’إخفاء الرسائل’ أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واتساب يطلق ميزة جديدة في خاصية ’إخفاء الرسائل’) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واتساب يطلق ميزة جديدة في خاصية ’إخفاء الرسائل’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).