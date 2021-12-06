شرطة الديوانية تصدر قرارا على خلفية وفاة متظاهر يوم امس

2021/12/06 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الديوانيةأصدرت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاثنين، قرارا بتوقيف قادة أمنيين على خلفية وفاة المتظاهر عباس حميد.

وقال المنسق الاعلامي لقيادة شرطة المحافظة رحيم عودة لـ(بغداد اليوم) ان "اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل قائد شرطة الديوانية اللواء محمد كاظم الزركاني تصدر قرار سريعا بتوقيف أمر سرية الطوارئ في حماية المنشآت وأمر سرية فض الشغب".

وأضاف عودة ان "قرار قائد شرطة الديوانية جاء على خلفية وفاة المتظاهر عباس حميد".

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