إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مدينة الكاظمية

2021/12/06 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، احباط مخطط ارهابي لاستهداف منطقة الكاظمية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بمتابعة مستمرة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، ومن خلال تحليل وتطبيق المعلومات الاستخبارية، وباشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من قبل وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكن رجال الوكالة من القاء القبض على متهم كان يخطط ويحاول تفجير عبوة ناسفة في إحدى اسواق مدينة الكاظمية".

وأضافت أنه "تمت عملية القبض داخل إحدى الفنادق في مدينة الكاظمية وهو شقيق الإرهابي الذي فجر عبوة ناسفة في المدينة ذاتها في شهر حزيران الماضي والموقوف حاليا وإحباط مخططه الإجرامي بعد أن حاول استخدام نفس اسلوب شقيقه بلبس كمامة وحقيبة ظهر في التفجير السابق".

وبينت أنه "بدلالة هذا الإرهابي تم القبض على جميع اعضاء الشبكة الإرهابية التي كان ينتمي إليها وتدمير الوكر الذي انطلق منه الإرهابي لتفيذ عمليته وتم ضبط( جنسية مزورة، اعتدة مختلفة، وقداحات تفجير، اسلاك تفجير وناظور ليلي وعقاقير طبية مختلفة، وحقائب كتف وكتب وملابس مختلفة واغطية وافرشة، بطاريات)".

وأكدت أن "وكالة الاستخبارات قادرة على الوصول إلى العناصر الإرهابية التي تحاول التأثير على الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد وأن لديها أهداف مهمة سيتم اعلان عنها في وقت لاحق من الذين قامو ببيع ضمائرهم الى العصابات الإرهابية، سيكون رجال وكالة الاستخبارات لهم بالمرصاد".

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