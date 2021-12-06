محافظة عراقية تشهد اجراءات أمنية مشددة- عاجل

2021/12/06 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

كشف مصدر أمني، البوم الاثنين، عن تشديد الاجراءات الأمنية في مناطق شمال بابل بعد الخروقات المتكررة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن " مناطق شمال بابل شهدت تشديدا في الاجراءات الامنية تحسبا لأي خرق أمني او محاولات لأي اعتداء قد تقوم به الجماعات الارهابية".

وأضاف: "تعد مناطق شمال بابل سيما جرف الصخر من المناطق المرشحة للاستهداف كونها من الاماكن التي كانت حواضن للارهاب ولازالت بتماس مع مناطق يتواجد فيها عناصر ارهابية اضافة لامتدادها مع الصحراء".

وأكد أنه "بعد الخروقات والاعتداءات الارهابية الاخيرة في مناطق اخرى من العراق كثفت القيادة الامنية والعسكرية من اجراءاتها والاستطلاعات تحسبًا لاي خرق".

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