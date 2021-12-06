القبض على متهم كان يخطط ويحاول تفجير عبوة ناسفة في إحد اسواق مدينة الكاظمية المقدسة / موسع

2021/12/06 | 21:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني القبض على متهم كان يخطط ويحاول تفجير عبوة ناسفة في إحد اسواق مدينة الكاظمية المقدسة .وذكرت في بيان : ان رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القت القبض على متهم كان يخطط ويحاول تفجير عبوة ناسفة في إحد اسواق مدينة الكاظمية المقدسة.واضافت : ان عملية القبض تمت داخل إحد الفنادق في مدينة الكاظمية وهو شقيق الإرهابي الذي فجر عبوة ناسفة في المدينة ذاتها في شهر حزيران الماضي والموقوف حاليا وإحباط مخططه الإجرامي بعد أن حاول استخدام نفس اسلوب شقيقه بلبس كمامة وحقيبة ظهر في التفجير السابق.واوضحت انه : بدلالة هذا الإرهابي تم القبض على جميع اعضاء الشبكة الإرهابية التي كان ينتمي إليها وتدمير الوكر الذي انطلق منه الإرهابي لتفيذ عمليته وتم ضبط( جنسية مزورة،اعتدة مختلفة ،وقداحات تفجير ،واسلاك تفجير وناظور ليلي وعقاقير طبية مختلفة ،وحقائب كتف وكتب وملابس مختلفة واغطية وافرشة ،بطاريات ).وشدد البيان على ان : وكالة الاستخبارات قادرة على الوصول إلى العناصر الإرهابية التي تحاول التأثير على الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد وأن لديها أهدافا مهمة سيتم اعلان عنها في وقت لاحق من الذين قامو ببيع ضمائرهم الى العصابات الإرهابية، سيكون رجال وكالة الاستخبارات لهم بالمرصاد.../انتهى3

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