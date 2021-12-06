2021/12/06 | 21:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني عن تمكن مفرزة استخبارية من القبض على احد الارهابيين في مدخل الفلوجة.وذكرت في بيان : ان مفرزة استخبارية وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت القبض على متهم بعد نصب كمين له في سيطرة التحدي مدخل الفلوجة - كرمة .واضافت ان : المتهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب./انتهى3

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