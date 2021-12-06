2021/12/06 | 21:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أنها لم تسجل أي اصابة بالمتحور الجديد أوميكرون حتى تاريخ اليوم، وفيما أكدت أنه لا داعي لإثارة القلق بشأنه دون الاستناد لأسس علمية، أوضحت حقيقة إيقافها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تطمينات من الصحة بشأن “أوميكرون” المركز الخبري الوطني.

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