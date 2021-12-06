2021/12/06 | 21:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية بأن لاجئا سودانيا قتل حارس أمن في مركز لاستقبال المهاجرين بمدينة نوجينت سور واز، وأقدم على إشعار حريق في المركز.وأوضحت الصحيفة أن المشتبه به من مواليد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لاجئ عربي يقتل حارس أمن ويشعل النار بمركز للمهاجرين في فرنسا المركز الخبري الوطني.

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