شرطة ميسان تطيح بعصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية

2021/12/06 | 21:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الإثنين، احكام قبضتها على عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية في احدى مناطق مدينة العمارة .وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان مفارز شعبة مكافحة سرقة السيارات في قسم مكافحة الإجرام ، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة إجرامية متكونة من (خمسة) …

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