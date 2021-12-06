الإعلان عن موعد افتتاح معرض العراق للكتاب

2021/12/06 | 21:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اصدرت إدارة معرض العراق الدولي للكتاب، الاثنين، تنويهاً حول موعد افتتاح ابواب المعرض الذي سيقام على ارض معرض بغداد الدولي.وذكرت الإدارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “موعد افتتاح معرض العراق الدولي للكتاب، سيكون في تمام الساعة 6 من مساءً يوم الاربعاء المقبل، فيما تُفتح أبواب المعرض الذي يقام …

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