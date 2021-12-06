الاطاحة بإرهابي حاول تفجير عبوة ناسفة في الكاظمية وتفكيك شبكة ارهابية

2021/12/06 | 21:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هو شقيق الإرهابي الذي فجر عبوة ناسفة في المدينة ذاتها في شهر حزيران الماضي.

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