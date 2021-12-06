الصحة: لا داعي لإثارة القلق بشأن أوميكرون

2021/12/06 | 21:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملا

أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أنها لم تسجل أي اصابة بالمتحور الجديد أوميكرون حتى تاريخ اليوم، وفيما أكدت أنه لا داعي لإثارة القلق بشأنه دون الاستناد لأسس علمية، أوضحت حقيقة إيقافها التطعيم بلقاح استرازينيكا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق لم يسجل أي إصابة بالمتحور الجديد ولا داعي لإثارة القلق دون الاستناد على أساس علمي صحيح"، مبيناً أن "المعلومات عن المتحور الجديد لا تزال محدودة ولم نتفاجأ بالتغيير وإنما توقعنا وحذرنا منه".

وأضاف البدر، أن "أساسيات الوقاية تبقى نفسها من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وأخذِ اللقاح الذي أثبت فعاليته"، موضحا أن "الجرعة الثالثة قرار مهم والمشمولون بأخذ اللقاح هم الحالات الخطرة وكبار السن والكوادر الصحية بعد مرور ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية".

وأكد، أن "وزارة الصحة اتخذت الإجراءات التي تقلل من الخطر والضرر"، لافتاً إلى أنه "من الصعب السيطرة على الموضوع ومثال ذلك أنه حتى الدول المتقدمة لم تتمكن من حماية مجتمعاتها ولكن اساسيات الوقاية تبقى نفسها".

ونوه إلى أن "وزارة الصحة لم تقرر إيقاف لقاح استرازنيكا وما ورد غير صحيح واللقاح موجود ومستمر"، مؤكداً أن "اللقاحات الثلاثة استرازينيكا وسينوفارم وفايزر أثبتت فاعليتها في العراق والوزارة مستمرة في توفيرها".

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