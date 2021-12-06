الخلية: إحباط محاولة لتفجير عبوة ناسفة في مدينة الكاظمية

2021/12/06 | 21:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكنت قوة من وكالة الاستخبارات، الاثنين من القبض على "إرهابي" حاول تفجير عبوة ناسفة في مدينة الكاظمية، فيما أشارت خلية الإعلام الأمني إلى تفكيك "الشبكة الارهابية" التي ينتمي إليها وتدمير وكرهم شمالي بغداد.

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وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الاول 2021)، أنه "بعمل دؤوب ومتابعة مستمرة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، ومن خلال تحليل وتطبيق المعلومات الاستخبارية، وباشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من قبل وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكن رجال الوكالة من القاء القبض على متهم كان يخطط ويحاول تفجير عبوة ناسفة في إحدى اسواق مدينة الكاظمية".

وأضاف البيان "حيث تمت عملية القبض داخل إحدى الفنادق في مدينة الكاظمية وهو شقيق الإرهابي الذي فجر عبوة ناسفة في المدينة ذاتها في شهر حزيران الماضي والموقوف حاليا وإحباط مخططه الإجرامي بعد أن حاول استخدام نفس اسلوب شقيقه بلبس كمامة وحقيبة ظهر في التفجير السابق"، موضحاً انه "بدلالة هذا الإرهابي تم القبض على جميع اعضاء الشبكة الإرهابية التي كان ينتمي إليها وتدمير الوكر الذي انطلق منه الإرهابي لتفيذ عمليته".

وأشار البيان إلى أنه "تم ضبط ( جنسية مزورة، اعتدة مختلفة ،وقداحات تفجير ،واسلاك تفجير وناظور ليلي وعقاقير طبية مختلفة ،وحقائب كتف وكتب وملابس مختلفة واغطية وافرشة، بطاريات )".

ولفت البيان إلى أن "وكالة الاستخبارات قادرة على الوصول إلى العناصر الإرهابية التي تحاول التأثير على الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد وأن لديها أهداف مهمة سيتم اعلان عنها في وقت لاحق من الذين قامو ببيع ضمائرهم الى العصابات الإرهابية، سيكون رجال وكالة الاستخبارات لهم بالمرصاد".

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