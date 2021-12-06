القبض على إرهابي خطط وحاول تفجير عبوة ناسفة في الكاظمية المقدسة

2021/12/06 | 21:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، اعتقال “إرهابي” خطط وحاول تفجير عبوة ناسفة في مدينة الكاظمية شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إنه “بعمل دؤوب ومتابعة مستمرة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، ومن خلال تحليل وتطبيق المعلومات الاستخبارية، وباشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من قبل وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكن رجال الوكالة من القاء القبض على متهم كان يخطط ويحاول تفجير عبوة ناسفة في إحدى اسواق مدينة الكاظمية المقدسة”.

وأضافت أن “عملية القبض تمت داخل إحدى الفنادق في مدينة الكاظمية وهو شقيق الإرهابي الذي فجر عبوة ناسفة في المدينة ذاتها في شهر حزيران الماضي والموقوف حاليا وإحباط مخططه الإجرامي بعد أن حاول استخدام نفس اسلوب شقيقه بلبس كمامة وحقيبة ظهر في التفجير السابق”.

ولفتت الخلية الى أنه “بدلالة هذا الإرهابي تم القبض على جميع اعضاء الشبكة الإرهابية التي كان ينتمي إليها وتدمير الوكر الذي انطلق منه الإرهابي لتفيذ عمليته وتم ضبط (جنسية مزورة، اعتدة مختلفة، وقداحات تفجير، واسلاك تفجير وناظور ليلي وعقاقير طبية مختلفة، وحقائب كتف وكتب وملابس مختلفة واغطية وافرشة، بطاريات)”.

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