بغداد: مسلحون مجهولون يفتحون النار على شاب ويردونه قتيلا

2021/12/06 | 21:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم مسلحون مجهولون، الاثنين، على قتل شاب في منطقة الغزالية ببغداد.

وافاد مراسلنا، (6 كانون الاول 2021)، بأن "مسلحين مجهولون فتحوا النار صوب شاب، ما ادى إلى مقتله في الحال".

واضاف، أن "الحادثة وقعت في شارع مركز شرطة الغزالية، ولم يتم التعرف على اسبابه لغاية الان".

وتابع، أن "الشاب تلقى اطلاقتين في منطقة البطن من رشقات اسلحة المسلحين، وتوفي في الحال".

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