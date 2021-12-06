شجار في السليمانية يتطور الى اطلاق نار وتدخل الشرطة

2021/12/06 | 21:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة السليمانية، مساء اليوم، مشاجرة بين طرفين، استخدم خلالها السلاح.

وافاد مراسلنا، (6 كانون الاول 2021)، ان "خمسة اشخاص ضمن مجموعتين، الاولى مكونة من 4 اشخاص، والثانية من شخص واحد سائق تاكسي، تشاجروا فيما بينهم، ما ادى إلى تطور الشجار الى استخدام السلاح واطلاق النار، في منطقة خبات بمدينة السليمانية".

واضاف، أن "المسلحين هربوا إلى جهة مجهولة فور وصول الشرطة الى موقع الحادث بعد تلقيها ابلاغا به".

وتابع، "الحادث لم يسجل اية اصابات او ضحايا، وقامت الشرطة بفتح تحقيق لمعرفة ملابساته، فضلا عن فرض طوق امني للقبض على اطراف الشجار".

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