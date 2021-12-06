2021/12/06 | 21:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 98swi190ue0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هجمات ارهابية تهدد امن الاقليم.. ودعوات لتفعيل التعاون المشترك بين المركز والاقليم) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هجمات ارهابية تهدد امن الاقليم.. ودعوات لتفعيل التعاون المشترك بين المركز والاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).