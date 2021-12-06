التحالف السعودي في اليمن يدمر صاروخا أُطلق على الرياض.. ويرد فورا

2021/12/06 | 21:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من اليمن باتجاه الرياض وأكد بدء عملية واسعة ضد الحوثيين الإثنين

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