2021/12/06 | 22:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير النفط: مشروع توتال لا يتضمن رهن الغاز العراقي » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 22:22

واع/

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