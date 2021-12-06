2021/12/06 | 22:24 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيت الأبيض: بايدن سيتصل بزيلينسكي بعد المباحثات مع بوتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/06 | 22:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض: بايدن سيتصل بزيلينسكي بعد المباحثات مع بوتين) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض: بايدن سيتصل بزيلينسكي بعد المباحثات مع بوتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).