التعليم تقرر قبول هذه الفئة في كليات الطب

2021/12/06 | 22:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي، اليوم الاثنين، قبول الطلبة من

خريجي مدارس الموهوبين في كليات الطب

للسنة الدراسية 2022/2021.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير

التعليم العالي والبحث العلمي نبيل

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