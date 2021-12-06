إحباط مخطط ارهابي لاستهداف مدينة الكاظمية

2021/12/06 | 22:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين،

اعتقال "إرهابي" خطط وحاول تفجير عبوة

ناسفة في مدينة الكاظمية شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعمل دؤوب

ومتابعة مستمرة من قبل وكالة

الاستخبارات والتحقيقات ا

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