مليونية 6 ديسمبر ترفض التدخل الدولي - تاج السر عثمان

2021/12/06 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 انطلقت مليونية 6 ديسمبر حاشدة في العاصمة والمدن، ورافضة للتدخل الدولي في الشؤون الداخلية من الأمين العام للامم المتحدة لتأييد اتفاق البرهان – حمدوك الذي كرّس الانقلاب العسكري ، وطرحت اللاءات الثلاثة ( لا تفاوض لا شراكة لا تسوية ) مع الانقلاب العسكري ، بل اسقاطه، ومحاسبة قادة الانقلاب.



جاءت المليونية متنوعة ومتعددة في تنظيمها مثل: الوقفات الاحتجاجية ، توزيع قصاصات ، مواكب توجهت لا ......





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