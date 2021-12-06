2021/12/06 | 22:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس الامناء شبكة الاعلام العراقي، جعفر الونان، اليوم الاثنين، مع رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يارالله عدد من الملفات المهمة بينها العمل على انتاج اعمال درامية وافلام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أهمها دعم الإعلام العسكري..



.ملفات مهمة على طاولة الونان و يارالله المركز الخبري الوطني.

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