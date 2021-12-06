2021/12/06 | 22:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -g8eOYUfLCE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة مع كريم حمادي | وزارة النفط .. ملفات تبحث عن مفاتيح في المرحلة المقبلة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة مع كريم حمادي | وزارة النفط .. ملفات تبحث عن مفاتيح في المرحلة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).