توتر أمني شمالي ذي قار.. تعرض دورية لصاروخ قاذفة ووابل من الرصاص 

2021/12/06 | 22:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تعرضت دورية لفوج الطوارئ، الاثنين، لهجوم صاروخي ووابل من الرصاص من جهات مجهولة شمالي محافظة ذي قار.

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وأفاد مصدر أمني لـ "ناس"، (6 كانون الأول 2021)، بأن "دورية لفوج الطوارئ كانت متواجدة قرب مضخة السابلة في قضاء الرفاعي لتأمين التوزيع العادل للمياه للأراضي الزراعية شمالي القضاء؛ تعرضت لهجوم بصاروخ قاذفة RBG-7 ووابل من رصاص سلاح BKC من قبل مجهولين لاذوا بالفرار".

وأضاف المصدر أن "صاروخ القاذفة سقط بالقرب من الدورية، ولم يتم تسجيل أية إصابات بشرية أو خسائر مادية".

وتابع أن "الشرطة تقوم حالياً بعملية تفتيش كبيرة بمنطقة السابلة بحثاً عن الجناة لتقديمهم للعدالة".

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