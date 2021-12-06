وزارة الصحة: المتحور الجديد لم يدخل العراق ولا داعي لاثارة القلق

2021/12/06 | 22:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة، الاثنين، أنها لم تسجل أي اصابة بالمتحور الجديد أوميكرون حتى تاريخ اليوم، وفيما أكدت أنه لا داعي لإثارة القلق بشأنه دون الاستناد لأسس علمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في تصريح تابعه NRT عربية، (6 كانون الاول 2021)، إن "العراق لم يسجل أي إصابة بالمتحور الجديد ولا داعي لإثارة القلق دون الاستناد على أساس علمي صحيح"، مبيناً أن "المعلومات عن المتحور الجديد لا تزال محدودة ولم نتفاجأ بالتغيير وإنما توقعنا وحذرنا منه".

وأضاف البدر، أن "أساسيات الوقاية تبقى نفسها من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وأخذِ اللقاح الذي أثبت فعاليته"، موضحا أن "الجرعة الثالثة قرار مهم والمشمولون بأخذ اللقاح هم الحالات الخطرة وكبار السن والكوادر الصحية بعد مرور ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية".

وأكد، أن "وزارة الصحة اتخذت الإجراءات التي تقلل من الخطر والضرر"، لافتاً إلى أنه "من الصعب السيطرة على الموضوع ومثال ذلك أنه حتى الدول المتقدمة لم تتمكن من حماية مجتمعاتها ولكن اساسيات الوقاية تبقى نفسها".

ونوه إلى أن "وزارة الصحة لم تقرر إيقاف لقاح استرازنيكا وما ورد غير صحيح واللقاح موجود ومستمر"، مؤكداً أن "اللقاحات الثلاثة استرازينيكا وسينوفارم وفايزر أثبتت فاعليتها في العراق والوزارة مستمرة في توفيرها".

"واع"

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