عبد اللهيان: طهران مستعدة لاستضافة قادة قمة أستانا حول سوريا في نسختها المقبلة

2021/12/06 | 22:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير

عبد اللهيان، اليوم الاثنين، استعداد

بلاده لاستضافة قادة قمة أستانا حول

سوريا في نسختها المقبلة.

وقال أمير عبد اللهيان خلال لقاءه وزير

الخارجية السوري فيصل المقدا

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