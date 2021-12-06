تونس والامارات الى الدور القادم في كأس العرب

2021/12/06 | 22:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل منتخبا تونس والامارات الى الدور

القادم من بطولة كأس العرب عن المجموعة

الثانية فيما غادر البطولة كل من منتخبي

سوريا ومورتانيا.

حيث تمكن المنتخب التونسي من الفوز على

نظيره الاماراتي بهدف دون رد ضم

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