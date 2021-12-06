2021/12/06 | 22:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، تعيين الأمريكية ستيفاني وليامز، مستشارة خاصة له بشأن ليبيا.جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية في ليبيا.وأوضحت البعثة أن وليامز ستقود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعيين ستيفاني ويليامز مستشارة أممية في ليبيا المركز الخبري الوطني.

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