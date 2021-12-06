قنصل العراق في دلهي يتحدث عن إجراءات جديدة تخص المسافرين

2021/12/06 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن القنصل العراقي في دلهي عبد الجبار العبيدي، اليوم الاثنين، استمرار الرحلات بين العاصمة بغداد والهند لغرض العلاج او غيرها.

وقال عبد الجبار في تصريح لـ(بغداد اليوم) من العاصمة الهندية دلهي ان "احد شروط السفر حاليا هو وجود دعوة من مستشفى هندي يوضح ان هذا المواطن سيقوم بأجراء العلاج فيه وهذه الدعوة تقدم ضمن المستمسكات الرسمية عند الحصول على الفيزا"، مبينا ان "هناك قرارا صدر يوم أمس بفحص القادمين إلى الهند في مطار دلهي".

وأضاف ان "الفحص لن يطول وبتالي فأن الإجراءات الهندية سريعة بهذا الجانب"، مضيفا ان "على المسافرين وعند سفرهم جلب البطاقة الدولية لابرازها كأحد المستمسكات المهمة".

ودعا العبيدي "جميع المواطنين لأخذ الحذر عند تعاملهم مع من ينسق لهم لزيارة المستشفيات الهندية لان هناك مواطنين تعرضوا إلى الابتزاز وبتالي فأن الحذر واجب بهذا الشأن وسط متابعة حثيثة من السفارة".

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