’الإمام الرضا لم يسكن القصور’... عمار طعمة يقتحم ضجة المنزل الـ’فخم’ لهادي العامري

2021/12/06 | 23:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رد رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، الاثنين، على تصريحات القيادي في تحالف الفتح، علي الفتلاوي، والتي تحدث فيها عن المنزل الفخم لرئيس التحالف هادي العامري، واستدل على مشروعية ذلك، بأن الإمام الرضا كان يسكن منزلاً فارهاً.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال طعمة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الاول 2021)، "تابعنا لقاءً تلفزيونيا لشخص مستجد على الساحة السياسية يبرر فيه مستوى معيشة وسكن قيادي سياسي بطريقة أساء فيها إساءة بالغة لمقام الامام المعصوم عليّ بن موسى الرضا عليه السلام، وياليت أنه سكت ولم ينطق فيجنب نفسه الوقوع في هذا الفعل الحرام، وإن ادّى سكوته لاحراج مسؤوله السياسي فليس من الانصاف ان تبرروا سلوككم البعيد عن الزهد بالادعاء بان الامام الرضا كان يعيش عيشة رفاهية !!.فحفظ مقام الامام المعصوم أولى واهم دينيا واخلاقيا من الدفاع عن سلوك ساسة لم يتأسوّا بالائمة عليهم السلام".

وأضاف طعمة "مما يثير الاسى والالم أن ينسب هذا الشخص ويدعّي ادعاءات واضحة البطلان ومخالفة لواضحات حقائق التاريخ"، موضحاً أن "الامام الرضا لم يسكن القصور كما افتريت ايها السياسي المستجد، بل ان المأمون العباسي جاء به مكرها من المدينة المنورة الى خراسان ليجعل الامام الرضا تحت نظره ورقابته وليضيّق عليه ويمنع تواصل الامة وشيعته معه عليه السلام، وهذا أشبه مايكون بالاقامة الجبرية في مصطلح العصر الحديث والتقييد لحركة الامام وإعمال قيادته الحقة في اوساط الامة الاسلامية".

وأشار إلى أن "الدليل على بطلان افترائك أن المأمون العباسي قتل الامام الرضا بالسم غدرا وغيلة لان الامام الرضا رفض ان يمنحه وسلطته الغاشمة الظالمة الشرعية والامضاء وهو ماكان يستهدفه المامون العباسي من كل حركته الخبيثة بالمجئ بالامام الرضا عليه السلام مكرها وتحت وطأة التهديد الى عاصمة الملك العباسي المأمون".

ووجه طعمة كلامه الى القيادي بتحالف الفتح، قائلاً: "احذرك وامثالك ان تتورط في مثل هذا الجرم الكبير وتشويه صورة القيادة المعصومة المطهرة بنص القران الكريم عن الركون الى الدنيا لكي تبرر لنفسك وقيادتك السياسية سلوك خاطئ ، وعليك ان تتذكر ان المعصوم لايقاس به احد في الزهد في درجات الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها ..



واعرف قدرك ومستواك وقدر ومستوى قيادتك السياسية".

وتابع "لاتضيفوا لاخطاء تجربتكم السياسية خطيئة جديدة بتشويه صورة الائمة المعصومين عليهم السلام لكي تبرروا سلوكا خاطئا فعلتموه".

وختم رئيس كتلة النهج الوطني بالقول: "قد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : ( لايُقاس بآل محمد (ص)من هذه الامة أحد ، ولايُسوّى بهم من جرت نعمته عليهم أبدا ، هم أساس الدين وعماداليقين)".

وعلق القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، الاثنين، على الضجة الحاصلة بشأن المنزل الفخم لرئيس التحالف هادي العامري، مشيراً إلى أن الإمام الرضا كان يسكن المنازل الفارهة.





وقال الفتلاوي خلال استضافته في برنامج الزميل "عدنان الطائي" وتابعه "ناس" (6 كانون الأول 2021): "إذا تنظرإلى البيوت فبناء البيوت داخل العراق أفضل من بنائها خارج البلاد، فكل ما ترتب وتزدهر أفضل لك من خارج العراق"، موضحاً "نحن نفرح عندما يكون لكل عراقي منزل يتمتع بالرفاهية".

ورداً على سؤال مقدم البرنامج "بمن تأسى العامري في هذا المنزل؟" رد الفتلاوي قائلاً: "كان الإمام الرضا يسكن أفخم البيوت، ويلبس أفضل الثياب و يركب أفضل الجياد"، مضيفاً "كلنا لدينا طريق علي ابن ابي طالب في الجهاد والشهادة لكن الدين سمح، علينا لا نأخذ فقط جانب القوة والزهد".

وأشار الفتلاوي إلى أن "الإمام الرضا كان مساعداً للخليفة، فأين يسكن؟.. نحن الآن رأينا منزل العامري، لكن هل نعرف ماذا يأكل وماذا يشرب؟".

وتابع الفتلاوي "المنظومة الدينية تختلف عن المنظومة السياسية، حيث كان المرجع محمد صادق الصدر يستقل سيارة نوع (متسيوبيشي)، لكن نجله السيد مقتدى الآن يستقل سيارات نوع (جكسارة) لأن كل وقت له عمله ونظامه".

وخلال استضافة عدد من الزعماء السياسيين، أثار المنزل الذي احتضن الاجتماع جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، لجهة فخامته، وتكلفة إنشائه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’الإمام الرضا لم يسكن القصور’... عمار طعمة يقتحم ضجة المنزل الـ’فخم’ لهادي العامري) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’الإمام الرضا لم يسكن القصور’... عمار طعمة يقتحم ضجة المنزل الـ’فخم’ لهادي العامري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).