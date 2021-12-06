فقاعة (الحريم العثماني) - شهد السويدي

2021/12/06 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شهد_السويدي القفص يبقى قفص حتى وإن تمت صناعته من الذهب والعبد يبقى عبد حتى وإن تم اكساؤه بكل حلي الدنيا وجواهرها.



خلال القرن الثامن والتاسع للميلاد تم طرد البدو الأتراك من مناطقهم فأعتنقوا الإسلام فالدين والسلطة وجهان لعملة واحدة ورجل الدين كآن ولآ يزال دوماً العصا السحرية وفانوس علآء الدين لتحقيق رغبات السلطان .



وكما قام السلطان العثماني باعتناق الاسلآم السني ليبسط ظله ويكون خليفة الله على الأرض نجد نظي ......





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